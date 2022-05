Lazio, Immobile: «Sono un po’ acciaccato. Scudetto? Milan avvantaggiato» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Le parole di Ciro Immobile, in una giornata di riposo ai Master ATP di Roma: «Scudetto? Difficile, ma Milan avvantaggiato» Ciro Immobile si è concesso una giornata di relax per assistere agli Internazionali d’Italia 2022. Intercettato da Super Tennis TV, ha rilasciato una dichiarazione sulla sua condizione e sulla corsa Scudetto. «Come sto? Un po’ acciaccato, ma mancano due partite quindi stringiamo i denti. Chi vince lo Scudetto? Difficile. Il Milan è leggermente avvantaggiato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Le parole di Ciro, in una giornata di riposo ai Master ATP di Roma: «? Difficile, ma» Cirosi è concesso una giornata di relax per assistere agli Internazionali d’Italia 2022. Intercettato da Super Tennis TV, ha rilasciato una dichiarazione sulla sua condizione e sulla corsa. «Come sto? Un po’, ma mancano due partite quindi stringiamo i denti. Chi vince lo? Difficile. Ilè leggermente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

