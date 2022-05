Johnson: "Regno Unito pronto ad aiutare Svezia in caso di attacco" (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Regno Unito è pronto a fornire sostegno alla Svezia se dovesse essere attaccata prima di un eventuale suo ingresso nella Nato. Lo ha sottolineato il primo ministro britannico, Boris Johnson, nel corso di una conferenza stampa con la sua... Leggi su europa.today (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ila fornire sostegno allase dovesse essere attaccata prima di un eventuale suo ingresso nella Nato. Lo ha sottolineato il primo ministro britannico, Boris, nel corso di una conferenza stampa con la sua...

Advertising

mariamacina : RT @dariodangelo91: 1/4 Boris Johnson si è impegnato a sostenere la #Svezia in caso di attacco russo. Il Regno Unito, ha detto in una conf… - smilypapiking : RT @dariodangelo91: 1/4 Boris Johnson si è impegnato a sostenere la #Svezia in caso di attacco russo. Il Regno Unito, ha detto in una conf… - salfasanop : RT @dariodangelo91: 1/4 Boris Johnson si è impegnato a sostenere la #Svezia in caso di attacco russo. Il Regno Unito, ha detto in una conf… - ERivetta : RT @dariodangelo91: 1/4 Boris Johnson si è impegnato a sostenere la #Svezia in caso di attacco russo. Il Regno Unito, ha detto in una conf… - Ticinonline : «Difenderemo la Svezia (e viceversa) dal tiranno Putin» #svezia #regnounito #borisjohnson #sicurezza #europa… -