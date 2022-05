Joe Biden e Draghi? L'inspiegabile decisione del Tg1, cosa manda in onda: un caso nazionale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Scoppia il caso in Rai dopo che il Tg1 ha tagliato il servizio sulla visita del presidente italiano del Consiglio Mario Draghi a Washington e sull'incontro con Joe Biden, "TgLa7 ha dato in diretta e integrali le brevi dichiarazioni di Draghi alla Casa Bianca con Biden mentre il Tg1 le ha date tagliate e in differita: siamo passati dalle conferenze stampa di Giuseppe Conte che sostituivano intere edizioni di tg al premier tagliato a metà. È servizio pubblico?", si chiede in un post pubblicato sul suo profilo Twitter il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi. Del resto, la visita del presidente del Consiglio di ieri a Washington è stata "il fatto del giorno", tanto che oggi è su tutti i quotidiani nazionali e internazionali. Ma così non deve ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Scoppia ilin Rai dopo che il Tg1 ha tagliato il servizio sulla visita del presidente italiano del Consiglio Marioa Washington e sull'incontro con Joe, "TgLa7 ha dato in diretta e integrali le brevi dichiarazioni dialla Casa Bianca conmentre il Tg1 le ha date tagliate e in differita: siamo passati dalle conferenze stampa di Giuseppe Conte che sostituivano intere edizioni di tg al premier tagliato a metà. È servizio pubblico?", si chiede in un post pubblicato sul suo profilo Twitter il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi. Del resto, la visita del presidente del Consiglio di ieri a Washington è stata "il fatto del giorno", tanto che oggi è su tutti i quotidiani nazionali e internazionali. Ma così non deve ...

