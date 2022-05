Isa e Chia Cafè | l’angolo delle chiacchiere in libertà 11 05 22

Advertising

Marianna1386 : Anke su isa e chia #jeru - radiostonata : RT @IsaeChia: Isa e Chia On Air, ogni martedì alle 18 su Radio Stonata: il podcast della puntata del 10/05/22 #Amici21 #Isola #UominieDonn… - IsaeChia : Isa e Chia On Air, ogni martedì alle 18 su Radio Stonata: il podcast della puntata del 10/05/22 #Amici21 #Isola… -

Isa e Chia

Manuel Bortuzzo lancia una frecciatina a Mara Venier Proprio Manuel Bortuzzo è intervenuto sull'argomento lanciando una frecciatina a zia Mara (sotto il post Instagram di) e facendo ...Barù parla di Jessica Selassiè: "Siamo solo amici", i rapporti oggi Perché ho deciso di partecipare al Grande Fratello Vip - afferma come riportano le colleghe di- Per i soldi, mi hanno ... Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 10/05/22 Maria De Filippi ha detto ai due ragazzi che le sarebbe molto piaciuto se loro fossero stati disposti a fare chiarezza. È stato proprio Luigi a confermare di essere stato male e proprio Alex non si as ...Barù ha rilasciato un'intervista nella quale ha spiegato perché ha partecipato al GF Vip 6 e con quali gieffini si sente ancora.