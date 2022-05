Hong Kong | arrestato poi rilasciato su cauzione il cardinale Joseph Zen

(Di mercoledì 11 maggio 2022) IlZen, ex vescovo diPechino, 11 maggio 2022 -ilZen , 90 anni, vescovo emerito di. Oltre al prelato, ormai in pensione, sono state ...

Il cardinale Joseph Zen, arrestato nel pomeriggio con l'accusa di collusione con forze straniere, è stato rilasciato su cauzione dalla stazione di polizia di Wan Chai, sull'isola di, intorno alle 23 locali (le 17 in Italia). All'uscita, secondo quanto riportato dai media dell'ex colonia, non ha rilasciato commenti, entrando subito in un'auto privata parcheggiata nelle ...Salvatore Cernuzio " Città del Vaticano È stato arrestato ieri dalle autorità diil cardinale Joseph Zen, 90 anni, che della diocesi asiatica è stato vescovo cattolico dal 2002 al 2009. Il porporato è stato fermato in serata dalla sezione della polizia costituita per ... Hong Kong, arrestato il cardinale Joseph Zen: l'accusa è di «collusione con forze straniere» PECHINO, 12 MAG - Il cardinale Joseph Zen, arrestato nel pomeriggio con l'accusa di collusione con forze straniere, è stato rilasciato su cauzione dalla stazione di polizia di Wan Chai, sull'isola di ...La legge sulla sicurezza nazionale, applicata anche retroattivamente a dispetto di ogni regola giuridica visti i profili penali, ha represso il dissenso a Hong Kong, comportando nelle casistiche più ...