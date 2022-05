Guerra in Ucraina – Europa e Usa, Draghi ammette la “diversità” di interessi: “Siamo alleati, ma occorre una riflessione preventiva” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “L’Europa è l’alleato degli Stati Uniti, quindi le visioni europee non sono in contrasto con gli Usa. Sono però in fase di cambiamento ed è per questo che occorre affrontare questa diversità che si manifesterà tra poco. E’ una riflessione preventiva, bisogna riflettere sugli obiettivi di questa Guerra e poi decidere”. Il presidente del Consiglio Mario Draghi sta per concludere la conferenza stampa a Washington, dopo la visita alla Casa Bianca, quando manifesta apertamente quello che il suo discorso aveva già fatto intuire: gli obiettivi di Ue e Usa sulla Guerra in Ucraina non sono in contrasto, ma divergono sempre più man mano che il conflitto si prolunga. Infatti, come già aveva fatto ieri durante la parte di colloquio con il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) “L’è l’alleato degli Stati Uniti, quindi le visioni europee non sono in contrasto con gli Usa. Sono però in fase di cambiamento ed è per questo cheaffrontare questache si manifesterà tra poco. E’ una, bisogna riflettere sugli obiettivi di questae poi decidere”. Il presidente del Consiglio Mariosta per concludere la conferenza stampa a Washington, dopo la visita alla Casa Bianca, quando manifesta apertamente quello che il suo discorso aveva già fatto intuire: gli obiettivi di Ue e Usa sullainnon sono in contrasto, ma divergono sempre più man mano che il conflitto si prolunga. Infatti, come già aveva fatto ieri durante la parte di colloquio con il ...

