Giovane morso da cinghiale | operato d’urgenza

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Vicinanza alla famiglia e un forte in bocca al lupo al giovanissimo castellanetano che, nella notte, dopo essere stato aggredito da un, è statoper le ferite riportate. Cia Agricoltori Italiani Puglia, Area Due Mari Taranto-Brindisi, esprime la propria solidarietà al quattordicenne di Castellaneta Marina che, mentre giocava a pallone con i suoi amici nei pressi della propria abitazione, è stato aggredito eda unadulto; il ragazzo, che ha subito lesioni importanti alla mano sinistra, è statostanotte nel Policlinico di Bari. «I cinghiali sono sempre più numerosi e stanno causando decine di incidenti – ha sottolineato Vito Rubino, direttore di CIA Due Mari – Sono animali voraci e aggressivi che, muovendosi in branchi, hanno la ...

(Adnkronos) – Un ragazzo di 14 anni è stato aggredito e morso da un cinghiale a Castellaneta Marina, nel Tarantino. "Vicinanza alla famiglia e un forte in bocca al lupo al giovanissimo castellanetano ...Notizie Bari, un 14enne è stato morso da un cinghiale mentre giocava a pallone in strada con gli amici, Operato nella notte al Policlinico ...