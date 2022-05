Fratoianni “Il Governo Draghi non è utile per il Paese” (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Al Governo Draghi io ho detto no, c'è tutto e il contrario di tutto, non è il mio Governo e non lo considero utile per il Paese, quindi a nome del mio partito e della mia coscienza di parlamentare della Repubblica ho votato contro. Sono all'opposizione, è la nostra linea politica, è quello che pensiamo serva al Paese”. Lo afferma Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress.Fratoianni ribadisce la sua contrarietà alla linea del Governo sulla guerra in Ucraina. “Io penso che la guerra scatenata da Putin sia criminale e vada condannata, ma ho detto no alle armi per diverse ragioni – spiega -. Una ha a che fare con una cultura ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Alio ho detto no, c'è tutto e il contrario di tutto, non è il mioe non lo consideroper il, quindi a nome del mio partito e della mia coscienza di parlamentare della Repubblica ho votato contro. Sono all'opposizione, è la nostra linea politica, è quello che pensiamo serva al”. Lo afferma Nicola, segretario di Sinistra Italiana, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress.ribadisce la sua contrarietà alla linea delsulla guerra in Ucraina. “Io penso che la guerra scatenata da Putin sia criminale e vada condannata, ma ho detto no alle armi per diverse ragioni – spiega -. Una ha a che fare con una cultura ...

