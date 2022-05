Eurovision 2022 l’abito pink power di Laura Pausini è un inno alla vita (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il look della cantante Laura Pausini alla prima semifinale conquista tutti.Dopo 31 anni l’Eurovision Song Contest torna in Italia e promette grandi emozioni, a partire dai look delle star, in particolare quelli della favolosa Laura Pausini. La cantante, alla co-conduzione della 66esima edizione insieme ad Alessandro Cattelan e Mika, brilla di luce propria sul palco Leggi su gossivip.myblog (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il look della cantanteprima semifinale conquista tutti.Dopo 31 anni l’Song Contest torna in Italia e promette grandi emozioni, a partire dai look delle star, in particolare quelli della favolosa. La cantante,co-conduzione della 66esima edizione insieme ad Alessandro Cattelan e Mika, brilla di luce propria sul palco

Advertising

ItalyMFA : Al via l’@Eurovision 2022??. Grazie alla vittoria di @thisismaneskin torna in Italia dopo 31 anni la gara canora int… - Mov5Stelle : È imbarazzante constatare la totale mancanza di rispetto e tutele per i 600 volontari under 30 coinvolti dal comune… - Raiofficialnews : Al via questa sera l'#ESC2022, uno show che si preannuncia indimenticabile con tre conduttori d’eccezione… - pitchbazil : sul treni direzione eurovision 2022 - OvidioGiorgio : RT @ItalyMFA: Al via l’@Eurovision 2022??. Grazie alla vittoria di @thisismaneskin torna in Italia dopo 31 anni la gara canora internazional… -