El Salvador, condannata a 30 anni di carcere per aver avuto un aborto spontaneo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Era rimasta incinta nel 2019 e in quello stesso anno, per un’emergenza ostetrica, aveva perso il feto che portava in grembo. Un aborto spontaneo, non deciso a tavolino, che oggi ha portato una donna a una condanna a 30 anni di carcere. È accaduto a El Salvador, uno dei Paesi con le leggi più dure e restrittive sulle interruzioni di gravidanza. Anche quelle senza “colpa”, anche per quei casi in cui succede un qualcosa di fisiologico che conduce all’inevitabile aborto. El Salvador, condannata a 30 anni per un aborto spontaneo La donna era finita in carcere per la prima volta nel 2019, poco dopo esser stata costretta a interrompere la sua gravidanza a causa di un aborto ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Era rimasta incinta nel 2019 e in quello stesso anno, per un’emergenza ostetrica, aveva perso il feto che portava in grembo. Un, non deciso a tavolino, che oggi ha portato una donna a una condanna a 30di. È accaduto a El, uno dei Paesi con le leggi più dure e restrittive sulle interruzioni di gravidanza. Anche quelle senza “colpa”, anche per quei casi in cui succede un qualcosa di fisiologico che conduce all’inevitabile. Ela 30per unLa donna era finita inper la prima volta nel 2019, poco dopo esser stata costretta a interrompere la sua gravidanza a causa di un...

ilpost : A El Salvador una donna è stata condannata a 30 anni di carcere per un aborto spontaneo - Agenzia_Ansa : Aveva avuto un aborto spontaneo nel 2019, lunedì è stata condannata a 30 anni di carcere. È successo in El Salvador… - neXtquotidiano : #ElSalvador, condannata a 30 anni di carcere per aver avuto un aborto spontaneo - blogcupoftea : El Salvador: condannata a 30 anni per un aborto spontaneo - Marta__F : RT @glsiviero: A El Salvador una donna è stata condannata a 30 anni di carcere per un aborto spontaneo -