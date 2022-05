Draghi: “L’Ue spende più di tre volte la Russia in campo militare. Serve conferenza tra paesi Ue per razionalizzare” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “La Ue spende più di tre volte di quello che spende la Russia in campo militare, quindi c’è molta duplicazione, la prima cosa da fare è organizzare una conferenza tra tutti gli stati membri per razionalizzare la spesa militare”. Lo ha detto il premier Mario Draghi durante la conferenza stampa convocata all’Ambasciata italiana a Washington, rispondendo a una domanda sulle prospettive dell’autonomia strategica della Ue. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) “La Uepiù di tredi quello chelain, quindi c’è molta duplicazione, la prima cosa da fare è organizzare unatra tutti gli stati membri perla spesa”. Lo ha detto il premier Mariodurante lastampa convocata all’Ambasciata italiana a Washington, rispondendo a una domanda sulle prospettive dell’autonomia strategica della Ue. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

