Crotone | società e sindaco in coro | “Aggressione calciatori atto riprovevole”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Alcunidelsono stati aggrediti nella serata di ieri mentre prendevano parte ad alcune delle manifestazioni collaterali alla festa della co-patrona della città, la Madonna di Capocolonna. Un’denunciata anche sui social, e condannata con forza prima dal club del presidente Gianni Vrenna e poi anche daldella città, Vincenzo Voce. “Il presidente Gianni Vrenna e tutto il Football Club– si legge in una nota ufficiale – a seguito dell’episodio sgradevole di cui sono state vittime alcuni tesserati, esprimono la più ferma condanna verso la violenza in tutte le sue declinazioni e la piena solidarietà verso i ragazzi coinvolti”. “Esprimo ferma condanna per l’subita da alcuni giocatori delCalcio – aggiunge il ...