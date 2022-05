(Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – I pazienti conhanno un maggiordi finire in terapia intensiva o di morire a causa di-19, se precedentemente ricoverati per questa malattia respiratoria. Lo spiega unoscozzese pubblicato su ‘Lancet Respiratory Medicine’, riportato in un articolo pubblicato su Alleati per la Salute (www.alleatiperlasalute.it), il portale dedicato all’informazione medico-scientifica realizzato da Novartis. Lodi coorte nazionale – si legge nell’approfondimento – è stato condotto su adulti in Scozia, di età pari o superiore ai 18 anni, per un totale di 4.421663 pazienti inclusi nell’Eave II (Early Pandemic Evaluation and Enhanced Surveillance of-19), una piattaforma di sorveglianza diin tutta la ...

Advertising

NicolaPorro : Danni da #vaccino, in Germania ne parlano. Becchi e Trevisan ci mostrano questo studio sui vaccini da #Covid ?? - Adnkronos : Secondo uno studio pubblicato su 'Science Translational Medicine', un vaccino contro il #Covid somministrato per bo… - RaiNews : Aria pulita e riduzione dei gas serra nelle città europee durante i lockdown, i risultati di uno studio di Icos Ita… - AZambo69 : RT @pbecchi: Covid, adesso uno studio rivela: “Ecco quanti sono gli effetti avversi dei vaccini” - italiaserait : Covid, studio: con asma grave più a rischio, ma vaccino è scudo -

... mette in dubbio o rifiuta la nostra strategia di controllo del- 19". Xi Jinping e i suoi ... Il pronunciamento del Politburo è stato appoggiato da unodell' Università Fudan di Shanghai ...Lo, in particolare, mostra che "il cambiamento di alcuni comportamenti umani può avere un ... "Direct observations of CO2 emission reductions due to- 19 lockdown across European urban ...Questo, spiegano gli autori dello studio, suggerisce che la via della mucosa riduce la trasmissione virale. "I nostri dati dimostrano che l'immunizzazione della mucosa è una strategia" da ...(Adnkronos) – I pazienti con asma grave hanno un maggior rischio di finire in terapia intensiva o di morire a causa di Covid-19, se precedentemente ricoverati per questa malattia respiratoria. Lo spie ...