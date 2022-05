Covid in Campania, 4.356 positivi. In calo indice di contagio (16,5%) e ricoveri (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono 4356 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 26262 test effettuati per un indice di contagio pari al 16,58%, in calo di oltre due punti rispetto al dato di ieri. Sette i deceduti nelle ultime 48 ore che si vanno ad aggiungere ai sei morti in precedenza ma registrati solo ieri. Posti letto di terapia intensiva occupati sono 34 (-4 rispetto a ieri). Quelli di degenza ordinaria 658 (-8) L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono 4356 idel giorno alinsui 26262 test effettuati per undipari al 16,58%, indi oltre due punti rispetto al dato di ieri. Sette i deceduti nelle ultime 48 ore che si vanno ad aggiungere ai sei morti in precedenza ma registrati solo ieri. Posti letto di terapia intensiva occupati sono 34 (-4 rispetto a ieri). Quelli di degenza ordinaria 658 (-8) L'articolo proviene da Ildenaro.it.

