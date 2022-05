Codice appalti, torna l’obbligo di prevedere la clausola sociale che tutela i lavoratori in caso di passaggio a un’altra azienda (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nel disegno di legge appalti torna l’obbligo secco, non più quindi alternativo alla mera “facoltà”, di inserire nei bandi di gara specifiche clausole sociali. Grazie all’emendamento approvato dalla commissione Ambiente della Camera, che modifica il testo varato dal Senato, non sarà quindi più una scelta quella di inserire formule a tutela di chi dovrà garantire i servizi al centro dei bandi, ad esempio i lavoratori delle pulizie, delle mense, della guardiania, per far rispettare standard che oggi, come hanno sottolineato più volte Pd e Leu nell’esame in commissione, gli stessi sindacati faticano a fare osservare anche in casi di appalti con committenti pubblici. Nella delega si prevede che con le clausole sociali possono essere indicati, “come requisiti necessari o premiali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nel disegno di leggesecco, non più quindi alternativo alla mera “facoltà”, di inserire nei bandi di gara specifiche clausole sociali. Grazie all’emendamento approvato dalla commissione Ambiente della Camera, che modifica il testo varato dal Senato, non sarà quindi più una scelta quella di inserire formule adi chi dovrà garantire i servizi al centro dei bandi, ad esempio idelle pulizie, delle mense, della guardiania, per far rispettare standard che oggi, come hanno sottolineato più volte Pd e Leu nell’esame in commissione, gli stessi sindacati faticano a fare osservare anche in casi dicon committenti pubblici. Nella delega si prevede che con le clausole sociali possono essere indicati, “come requisiti necessari o premiali ...

