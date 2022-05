Cisgiordania: l'Onu esige un'inchiesta sulla reporter (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani si dice "sconvolto" dalla morte della giornalista palestinese - americana Shireen Abu Akleh, uccisa oggi nel campo profughi di Jenin in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani si dice "sconvolto" dalla morte della giornalista palestinese - americana Shireen Abu Akleh, uccisa oggi nel campo profughi di Jenin in ...

