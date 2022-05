Circolare | green pass per membri sezioni elettorali ospedali

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiRoma – Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell’espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al Covid-19 in trattamentoero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in condizioni di isolamento, per le elezioni che si terranno nel 2022 i componenti delleere e dei seggi speciali devono essere muniti di certificazioni verdi Covid-19. Lo prevede la nuovadel ministero della salute ‘Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SarsCoV2 per lo svolgimento delle consultazionie dei referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione da tenersi nell’anno 2022’. La, firmata dal direttore della Prevenzione del ...

