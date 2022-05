Barcellona, paura per Araujo: esce in ambulanza dopo un colpo alla testa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Attimi di paura nel corso di Barcellona-Celta Vigo. Araujo si è accasciato al suolo dopo un colpo alla testa Nel corso di Barcellona-Celta Vigo, partita vinta 3-1 dai blaugrana, ci sono stati attimi di paura in campo quando Araujo si è accasciato al suolo dopo un colpo fortuito con il compagno di squadra Gavi. Il difensore dei catalani è stato colpito alla testa e dopo essersi rialzato e subito ricrollato a terra. Araujo è stato immediatamente immobilizzato ed è uscito in ambulanza. Il Barcellona ha poi diramato un comunicato sulle sue condizioni: «Ronald Araujo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Attimi dinel corso di-Celta Vigo.si è accasciato al suolounNel corso di-Celta Vigo, partita vinta 3-1 dai blaugrana, ci sono stati attimi diin campo quandosi è accasciato al suolounfortuito con il compagno di squadra Gavi. Il difensore dei catalani è stato colpitoessersi rialzato e subito ricrollato a terra.è stato immediatamente immobilizzato ed è uscito in. Ilha poi diramato un comunicato sulle sue condizioni: «Ronald...

