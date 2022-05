ATP Roma, Fabio Fognini impazzisce contro Jannik Sinner: lancia più volte la racchetta e la distrugge (Di mercoledì 11 maggio 2022) Fabio Fognini è letteralmente impazzito durante il match contro Jannik Sinner al Masters 1000 di Roma. Il tennista ligure ha infatti scaraventato a terra la propria racchetta per più volte, dopo avere subito il controbreak nel quinto game del secondo set. Il 34enne si è fortemente arrabbiato con se stesso e non è riuscito a trattenere la propria ira: ha picchiato con foga l’attrezzo sulla terra rossa della capitale, prendendosi anche una bordata di fischi da parte del pubblico, che non ha gradito il gesto incomprensibile del taggiasco. Fabio Fognini non è di certo nuovo a episodi di questo tipo sono innumerevoli nel corso della sua carriera. Jannik Sinner aveva ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022)è letteralmente impazzito durante il matchal Masters 1000 di. Il tennista ligure ha infatti scaraventato a terra la propriaper più, dopo avere subito ilbreak nel quinto game del secondo set. Il 34enne si è fortemente arrabbiato con se stesso e non è riuscito a trattenere la propria ira: ha picchiato con foga l’attrezzo sulla terra rossa della capitale, prendendosi anche una bordata di fischi da parte del pubblico, che non ha gradito il gesto incomprensibile del taggiasco.non è di certo nuovo a episodi di questo tipo sono innumerevoli nel corso della sua carriera.aveva ...

Advertising

Eurosport_IT : MERAVIGLIOSO! ?????? Fabio Fognini batte Dominic Thiem sul Centrale e conquista i sedicesimi di finale a Roma! ??????????… - Eurosport_IT : 'Può diventare più forte di Alcaraz' ?? Le parole del coach di Jannik Sinner: - infoitsport : Sinner-Fognini oggi, Atp Roma: dove vederla in diretta in tv - Corriere : Pegula, tennista miliardaria: è più ricca di Federer, Djokovic e Nadal assieme - News24_it : Sinner Fognini all’Atp Roma, risultato in diretta: 6-2 per Jannik nel primo set - Corriere della Sera -