Alessandro Cattelan è uno dei conduttori più amati del piccolo schermo

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 11 maggio 2022)è uno deitelevisivi e radiofonici più in voga del panorama italiano. La sua carriera ha inizio nei primi Anni 2000 e in pochissimo tempo il suo volto e la sua voce riescono a conquistareed emittenti radio., è stato per anni uno dei volti più noti di Sky. Conosciuto soprattutto per essere stato al timone del famoso talent show X-Factor per ben dieci edizioni: dalla quinta alla quattordicesima. Esordisce in tv nel 2001 come Vj del programma Play It in onda su All Music. Questa esperienza sarà per lo showman un importante trampolino di lancio dal punto di vista lavorativo, ciò nonostante, avrà breve durata. Infatti, nel 2003 passerà a Italia 1 con una trasmissione per bambini condotta accanto a Hellen ...