Volata Europa, un finale thrilling: Atalanta, 4 punti forse non bastano (Di martedì 10 maggio 2022) La vittoria della Fiorentina nel ‘monday night’ non è certo il risultato più gradito per l’Atalanta, che si vede raggiunta a quota 59 dai viola. Anche se, lo ha ricordato lo stesso Gasperini nel dopopartita a La Spezia (e Zappacosta con Muriel) “a San Siro col Milan siamo arbitri di noi stessi, non dello scudetto”. Quindi l’Atalanta deve per forza cercare di fare il massimo, senza fare i conti con le altre concorrenti e a maggior ragione dopo i tre punti che la Fiorentina si porta a casa grazie anche a un rigore abbastanza regalato (Nico Gonzales casca bene, o male secondo i punti di vista, sulle orme di qualche suo ex compagno…) che le ha aperto la strada, prima del bis per un indisturbato Bonaventura. Contro una Roma che è sembrata piuttosto stanca. Ecco, la nuova variabile nella Volata ... Leggi su bergamonews (Di martedì 10 maggio 2022) La vittoria della Fiorentina nel ‘monday night’ non è certo il risultato più gradito per l’, che si vede raggiunta a quota 59 dai viola. Anche se, lo ha ricordato lo stesso Gasperini nel dopopartita a La Spezia (e Zappacosta con Muriel) “a San Siro col Milan siamo arbitri di noi stessi, non dello scudetto”. Quindi l’deve per forza cercare di fare il massimo, senza fare i conti con le altre concorrenti e a maggior ragione dopo i treche la Fiorentina si porta a casa grazie anche a un rigore abbastanza regalato (Nico Gonzales casca bene, o male secondo idi vista, sulle orme di qualche suo ex compagno…) che le ha aperto la strada, prima del bis per un indisturbato Bonaventura. Contro una Roma che è sembrata piuttosto stanca. Ecco, la nuova variabile nella...

Advertising

LALAZIOMIA : Volata Europa: Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta in corsa. Classifica e calendario - Sport - Calcio - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta: che volata per l'Europa. Ma i giallorossi... #lazio #roma #fiorentina #atalanta #eu… - TuttoSuRoma : RT @persemprecalcio: ?? A due giornate dalla fine del campionato #Lazio, #Roma, #Fiorentina ed #Atalanta sono in lotto per i posti di Europa… - persemprecalcio : ?? A due giornate dalla fine del campionato #Lazio, #Roma, #Fiorentina ed #Atalanta sono in lotto per i posti di Eur… - infoitsport : Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta: che volata per l'Europa - Sportmediaset -