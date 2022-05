VIDEO / Inter, Barella: allenamento extra a casa con le figlie (Di martedì 10 maggio 2022) Il centrocampista nerazzurro alle prese con le sue tre bimbe: si diverte così a giocare con loro, come mostra la moglie Federica Leggi su golssip (Di martedì 10 maggio 2022) Il centrocampista nerazzurro alle prese con le sue tre bimbe: si diverte così a giocare con loro, come mostra la moglie Federica

Advertising

Inter : ? | IT’S COPPA ITALIA TIME Inizia il conto alla rovescia per la finale, riviviamo insieme il percorso nella compet… - SerieA : Quanti ?? per El Torooo? #InterEmpoli #SerieATIM ?? @Inter - Inter : ??| FESTA DELLA MAMMA ??Auguri a tutte le mamme del mondo con un messaggio speciale da parte di @A10imperador… - Roninho1017 : RT @Inter: SEMIFINALI: #InterMilan ???? #CoppaItaliaFrecciarossa - Zengan22 : RT @DonDie_Sospeso: 'La spiegazione?Il signor Guida da Torre Annunziata adesso dov'è?Perché ha chiamato un arbitro come Mariani che stava a… -