«Un pomeriggio trascorso tra sorrisi, buon cibo, abbracci e tante chiacchiere. È stato tutto perfetto» ha scritto l'influencer. Che ha condiviso ogni momento di quel giorno speciale (Di martedì 10 maggio 2022) «È la tua giornata amore mio. Pronti per festeggiarti!!». Così Paola Turani ha condiviso con i suoi due milioni di follower Instagram la festa per il battesimo del piccolo Enea, il bimbo nato sette mesi fa dall’amore con il marito Riccardo Serpella. Una festa in grande stile per l’influencer e il suo bambino. Anche perché i motivi per festeggiare erano diversi: il battesimo di Enea, il suo compli-mese e la festa della mamma. Paola Turani, dall’infertilità alla gravidanza: «Vi racconto la nostra ... Leggi su iodonna (Di martedì 10 maggio 2022) «È la tua giornata amore mio. Pronti per festeggiarti!!». Così Paola Turani hacon i suoi due milioni di follower Instagram la festa per il battesimo del piccolo Enea, il bimbo nato sette mesi fa dall’amore con il marito Riccardo Serpella. Una festa in grande stile per l’e il suo bambino. Anche perché i motivi per festeggiare erano diversi: il battesimo di Enea, il suo compli-mese e la festa della mamma. Paola Turani, dall’infertilità alla gravidanza: «Vi racconto la nostra ...

Advertising

luiluisa70 : @LorenzoGuerini5 Buon pomeriggio Lorenzo .... stamattina sono uscita e sono rientrata da poco. Spero che la mezza g… - dambro_d : @zancle78 Ecco, togliendo l'albergo, mio marito ha trascorso il pomeriggio con lui ed io sono stata in pace - paol__ : Oggi, in occasione della festa della mamma, io e mia madre abbiamo trascorso un bel pomeriggio madre-figlia ?? al pr… - AndItIsNotFarEn : RT @gio_lucy_: Alex. il mio protetto dal giorno zero, l'unico che già dal 19 settembre mi rubò il cuore. Ho trascorso quel pomeriggio a can… - vlntngrll : RT @gio_lucy_: Alex. il mio protetto dal giorno zero, l'unico che già dal 19 settembre mi rubò il cuore. Ho trascorso quel pomeriggio a can… -