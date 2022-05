Ultimo appuntamento con “Tempo di ridere”, la rassegna di stand up comedy della Solot (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sabato 14 maggio, alle ore 20.30, al Mulino Pacifico torna “Tempo di ridere”, la nuova rassegna di stand up comedy promossa dalla Solot Compagnia Stabile di Benevento, con il coordinamento artistico e organizzativo di Michelangelo Fetto e Antonio Intorcia e la consulenza artistica di Giovanni Perfetto. La rassegna rende protagonista la stand up comedy, show comico caratterizzato da un dialogo diretto tra il performer e le persone presenti in sala. Dopo il grande successo di pubblico riscosso nei precedenti appuntamenti, sarà la volta in scena, sabato 14 maggio, alle 20.30, del comico, autore e speaker di origine beneventana Carmine Del Grosso. Il nostro concittadino che per la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 10 maggio 2022)di lettura: 2 minutiBenevento – Sabato 14 maggio, alle ore 20.30, al Mulino Pacifico torna “di”, la nuovadiuppromossa dallaCompagnia Stabile di Benevento, con il coordinamento artistico e organizzativo di Michelangelo Fetto e Antonio Intorcia e la consulenza artistica di Giovanni Perfetto. Larende protagonista laup, show comico caratterizzato da un dialogo diretto tra il performer e le persone presenti in sala. Dopo il grande successo di pubblico riscosso nei precedenti appuntamenti, sarà la volta in scena, sabato 14 maggio, alle 20.30, del comico, autore e speaker di origine beneventana Carmine Del Grosso. Il nostro concittadino che per la ...

Advertising

anteprima24 : ** Ultimo appuntamento con “Tempo di ridere”, la nuova #Rassegna di stand up comedy della #Solot **… - LibreriaEssai : Dopo due anni di stop, tornano finalmente gli eventi in presenza! ?? Appuntamento sabato 14 maggio con Cristina Fras… - rivieraoggi : “Comuncare fotografia”, ultimo appuntamento l’11 maggio - oscargalli : *Venerdì 13 Maggio Ultimo appuntamento del 'Venerdì Absolute'* *che aspetti..... prenota subito!!!!!! .... Il Vener… - SimVer9 : @gazzettaparma Ricordo che fu l'ultimo grande appuntamento di un Parma oramai agli sgoccioli per l'era d'oro. Non f… -