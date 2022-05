Traffico Roma del 10-05-2022 ore 19:00 (Di martedì 10 maggio 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sulla diramazione di Roma nord chiude per l’incendio di un veicolo tra l’allacciamento con la Roma Napoli e la barriera di Roma Nord in direzione del raccordo portiamoci Pro sul raccordo qui code a tratti in carreggiata interna tra la Bufalotta e La Rustica è in esterna tra la Pontina è la Casilina fino a lenta in tangenziale Tra la galleria Giovanni XXIII il viale della Moschea è più avanti su Viale tutto verso San Giovanni difficoltà anche verso lo stadio Olimpico Dove Al momento ci sono file tra via Tiburtina e via Nomentana per allenamenti in uscita dalla capitale su via Laurentina tra via Celine via Acqua Acetosa Ostiense Poi tra il raccordo è via di Vallerano medesime disagi in via Flaminia tra Corso di Francia il raccordo in direzione di quest’ultimo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 10 maggio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione sulla diramazione dinord chiude per l’incendio di un veicolo tra l’allacciamento con laNapoli e la barriera diNord in direzione del raccordo portiamoci Pro sul raccordo qui code a tratti in carreggiata interna tra la Bufalotta e La Rustica è in esterna tra la Pontina è la Casilina fino a lenta in tangenziale Tra la galleria Giovanni XXIII il viale della Moschea è più avanti su Viale tutto verso San Giovanni difficoltà anche verso lo stadio Olimpico Dove Al momento ci sono file tra via Tiburtina e via Nomentana per allenamenti in uscita dalla capitale su via Laurentina tra via Celine via Acqua Acetosa Ostiense Poi tra il raccordo è via di Vallerano medesime disagi in via Flaminia tra Corso di Francia il raccordo in direzione di quest’ultimo ...

