Traffico Roma del 10-05-2022 ore 18:00 (Di martedì 10 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra la via del Mare la Tuscolana prudenza Inoltre per un incidente segnalato all'altezza dell'uscita per la anche una code tra Bufalotta e La Rustica sul tratto Urbano della A24 rallentamenti in uscita tra Viale della Serenissima il raccordo Traffico incolonnato in tangenziale Tra la galleria Giovanni XXIII Invia l'aria verso San Giovanni e tra via Nomentana & via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico sulle consolari aumentano gli spostamenti in uscita da Roma per allenamento in su via Cassia tra via dei Due Ponti e la Giustiniana coda e poi su via Flaminia 3 Corso di Francia il raccordo disagi su via Laurentina tra Viale Ignazio Silone via di Acqua Acetosa Ostiense Verso il raccordo sulla Ardeatina invece file verso il centro tra ...

fattoquotidiano : Rifiuti Roma, a processo per traffico illecito l’imprenditore Manlio Cerroni e altre sei persone - giuliainnocenzi : 3000€ al mese per affittare delle tigri in gabbia da tenere in giardino! Succede in Italia come ha documentato la… - romaatac1 : ?? #BusRoma #Roma #RomaNord #atac #RomaTPL ??Traffico intenso per lavori in via della Pineta Sacchetti dal Policlinic… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: code RISOLTE in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna #viabiliTOS #viabiliFI - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via dell'Aeroporto di Fiumicino ?????? Code tra l'Aeroporto e Ponte della Scafa > Ostia #Luceverde #Lazio -