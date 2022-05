Titoloni su Crimea e Nato: verifichiamo di più le notizie a conferma delle nostre credenze (Di martedì 10 maggio 2022) Le notizie si erano succedute con la forza di un uno-due capace di mettere al tappeto le opinioni avversarie. Zelensky offriva la Crimea, Stoltenberg gliela sequestrava. Una sequenza così clamorosa che bisognava almeno verificare un po’ più da vicino. Anch’io, naturalmente, ne ero rimasto sbalordito e offeso. Guardando un po’ più da vicino, Zelensky non aveva offerto la Crimea, e Stoltenberg non gliel’aveva sequestrata. Ciò non ha impedito ad alcune testate di quotidiani e a molte teste frettolose di annunciare stentoreamente, ancora ieri, dunque per due giorni, che, come si voleva dimostrare, quella di Zelensky è una guerra per procura, e ora la Nato gli aveva revocato perfino la procura. Provare e riprovare, che non vuol dire provare due volte, ma approvare e refutare, è tanto più consigliabile quando la notizia ti ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 10 maggio 2022) Lesi erano succedute con la forza di un uno-due capace di mettere al tappeto le opinioni avversarie. Zelensky offriva la, Stoltenberg gliela sequestrava. Una sequenza così clamorosa che bisognava almeno verificare un po’ più da vicino. Anch’io, naturalmente, ne ero rimasto sbalordito e offeso. Guardando un po’ più da vicino, Zelensky non aveva offerto la, e Stoltenberg non gliel’aveva sequestrata. Ciò non ha impedito ad alcune testate di quotidiani e a molte teste frettolose di annunciare stentoreamente, ancora ieri, dunque per due giorni, che, come si voleva dimostrare, quella di Zelensky è una guerra per procura, e ora lagli aveva revocato perfino la procura. Provare e riprovare, che non vuol dire provare due volte, ma approvare e refutare, è tanto più consigliabile quando la notizia ti ...

