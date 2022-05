Tirrito | “Dimenticati dal governo ristoratori e operatori della ricettività Così si uccide la società”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 10 maggio 2022) Nuova iniziativa di protesta di TNI Italia (Tutela nazionale imprese). Una delegazione del sindacato che rappresenta le impreseristorazione eè tornata stamani a Roma per un presidio sotto il tribunale civile, in via Giulio Cesare, in concomitanza con l’udienzacausa contro ilConte. Il ricorso è stato presentato a febbraio 2021 da un centinaio di azienderistorazione per i danni causati dal lockdown e dai dpcm. “La causa va avanti. La prossima udienza è fissata il 6 dicembre per la precisazione delle conclusioni”, ha detto al termine dell’udienza l’avvocato Fabio Cappelletti, che porta avanti il ricorso insieme al collega Gaetano Viciconte. “Ricordo a chi ci governa – afferma Maricetta, TNI Lazio – che non solo la categoria ...