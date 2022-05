Tacconi, il figlio: “Papà in forte miglioramento, spero Juventus gli faccia un regalo” (Di martedì 10 maggio 2022) “Per la prima volta ho sentito i medici davvero positivi, sollevati. Papà è in forte miglioramento, è ancora leggermente sedato, ma soprattutto perché bisogna tenerlo calmo: se fosse per lui, si staccherebbe già tutto e uscirebbe dall’ospedale“. Queste le parole rilasciate da Andrea Tacconi, figlio di Stefano, a La Gazzetta dello Sport per aggiornare sulle condizioni di salute del padre dopo il malore accusato una ventina di giorni fa. Condizioni in miglioramento, quindi, e un chiodo fisso, la Juventus: “Gli ho detto che mercoledì sera si gioca la finale di Coppa Italia e che giovedì lo aggiornerò sul risultato. Speriamo che la Juventus possa fargli un regalo, visto che venerdì è il suo compleanno“, ha concluso Andrea. ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) “Per la prima volta ho sentito i medici davvero positivi, sollevati.è in, è ancora leggermente sedato, ma soprattutto perché bisogna tenerlo calmo: se fosse per lui, si staccherebbe già tutto e uscirebbe dall’ospedale“. Queste le parole rilasciate da Andreadi Stefano, a La Gazzetta dello Sport per aggiornare sulle condizioni di salute del padre dopo il malore accusato una ventina di giorni fa. Condizioni in, quindi, e un chiodo fisso, la: “Gli ho detto che mercoledì sera si gioca la finale di Coppa Italia e che giovedì lo aggiornerò sul risultato. Speriamo che lapossa fargli un, visto che venerdì è il suo compleanno“, ha concluso Andrea. ...

