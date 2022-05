Sono ucraina e le parole di Conte e di Salvini mi feriscono personalmente (Di martedì 10 maggio 2022) Tutte le parole “sull’armare, ma non troppo” l’ucraina dette da Giuseppe Conte e Matteo Salvini io le prendo sul personale. Per loro Sono solo strategia di campagna elettorale, un dispetto da fare al governo, dichiarazioni con cui fare notizia; per me, invece, Sono le facce dei miei genitori vissuti per più di un mese sotto l’occupazione russa, le facce dei miei amici arruolati nell’esercito o impegnati nel volontariato, le facce degli amici sfollati all’estero che non vogliono nient’altro che tornare a casa. Nella casa che hanno ideato e costruito senza l’invasore. Tutti loro, i miei genitori e i miei amici, Sono sempre stati importanti per me, ma ora Sono ancora di più indispensabili per il mio essere. Prendo sul personale ogni allarme antiaereo che ... Leggi su linkiesta (Di martedì 10 maggio 2022) Tutte le“sull’armare, ma non troppo” l’dette da Giuseppee Matteoio le prendo sul personale. Per lorosolo strategia di campagna elettorale, un dispetto da fare al governo, dichiarazioni con cui fare notizia; per me, invece,le facce dei miei genitori vissuti per più di un mese sotto l’occupazione russa, le facce dei miei amici arruolati nell’esercito o impegnati nel volontariato, le facce degli amici sfollati all’estero che non vogliono nient’altro che tornare a casa. Nella casa che hanno ideato e costruito senza l’invasore. Tutti loro, i miei genitori e i miei amici,sempre stati importanti per me, ma oraancora di più indispensabili per il mio essere. Prendo sul personale ogni allarme antiaereo che ...

Advertising

vitopetrocelli : L'unica scelta politica vera è fermare l'invio di tutte le armi e togliere la fiducia a Draghi. Tutto il resto sono… - Europarl_IT : ???????? Stanotte i palazzi delle istituzioni europee sono illuminati dei colori della bandiera ucraina per ricordare a… - ilpost : Tra sabato e domenica diversi giornali e siti di news italiani hanno travisato in maniera piuttosto netta due dichi… - FraterVentus : RT @Lollo__25: Gli italiani sono meravigliosi, disposti a stare al freddo in inverno, al caldo d'estate perché così si 'difende la pace' in… - ketty0808 : RT @bizzarri_paolo: Inizialmente pensavo che fossero solo idee personali, poi ho cominciato a pensare che parlassero a favore di Putin perc… -