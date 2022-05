Serie A, la top 11 della giornata 36: i migliori tra scudetto, Europa e salvezza (Di martedì 10 maggio 2022) Sono le ultime battute di un campionato avvincente, nella top 11 della trentaseiesima giornata ci sono gli uomini-chiave tra lotta per la salvezza, Europa e scudetto. C’è un po’ di tutto: la Lazio, protagonista di una prestazione scintillante contro la Sampdoria, comanda con tre uomini a rappresentarla. Lazzari è una risorsa, sposta gli equilibri sulla fascia destra, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 10 maggio 2022) Sono le ultime battute di un campionato avvincente, nella top 11trentaseiesimaci sono gli uomini-chiave tra lotta per la. C’è un po’ di tutto: la Lazio, protagonista di una prestazione scintillante contro la Sampdoria, comanda con tre uomini a rappresentarla. Lazzari è una risorsa, sposta gli equilibri sulla fascia destra, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le NotizieA.

Advertising

acmilan : ?? Read the romantic tale of #VeronaMilan in tonight's match report ?? - RoyNemer : ???? Argentina in 2015: ?? Lionel Messi, Javier Mascherano treble ?? Lionel Messi: La Liga Best Forward & Player ?? Carl… - CB_Ignoranza : ???? 1 Serie A col Milan nel 2004; ?????????????? 1 Premier col Chelsea nel 2010; ???? 1 Ligue 1 col PSG nel 2013; ???? 1 Bundes… - cianchetto4 : RT @krudotw: 1 | Patricio Gabarrón Gil, meglio conosciuto come Patric, è il primatista dell’intera Serie A per percentuale di passaggi comp… - roseflow__ : RT @krudotw: 1 | Patricio Gabarrón Gil, meglio conosciuto come Patric, è il primatista dell’intera Serie A per percentuale di passaggi comp… -