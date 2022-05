Ritiro Dimaro-Folgarida, dal 9 al 19 luglio il Napoli torna ad allenarsi in Val Di Sole (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiInizieranno la mattina del prossimo nove luglio gli allenamenti precampionato 2022 del Napoli nel tradizionale Ritiro di Dimaro Folgarida, in Val di Sole. La squadra azzurra raggiungerà la località turistica del Trentino già nella serata dell’8 luglio e la mattina di sabato 9 inizierà le sedute di allenamento sul campo di Carciato. La squadra del presidente Aurelio De Laurentiis lascerà la Val di Sole il pomeriggio di martedì 19 luglio dopo l’ultimo allenamento mattutino. Così per l’undicesimo anno (record tra le squadre di Serie A italiane) si ripeterà in Val di Sole l’appuntamento che segna l’inizio della nuova stagione calcistica e anche dei sogni e delle speranze di migliaia di tifosi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiInizieranno la mattina del prossimo novegli allenamenti precampionato 2022 delnel tradizionaledi, in Val di. La squadra azzurra raggiungerà la località turistica del Trentino già nella serata dell’8e la mattina di sabato 9 inizierà le sedute di allenamento sul campo di Carciato. La squadra del presidente Aurelio De Laurentiis lascerà la Val diil pomeriggio di martedì 19dopo l’ultimo allenamento mattutino. Così per l’undicesimo anno (record tra le squadre di Serie A italiane) si ripeterà in Val dil’appuntamento che segna l’inizio della nuova stagione calcistica e anche dei sogni e delle speranze di migliaia di tifosi ...

anteprima24 : ** Ritiro Dimaro-Folgarida, dal 9 al 19 luglio il ##Napoli torna ad allenarsi in Val Di Sole **… - ottopagine : Calcio Napoli, ritiro 2022: le date di Dimaro Folgarida e Castel di Sangro #Napoli - neifatti : Il Napoli torna in ritiro a Dimaro Folgarida dal 9 al 19 luglio - Goalist_it : ?? #Gaetano è atteso nel ritiro di Dimaro, il #Napoli è intenzionato a tenerlo - zelluso74 : A Dimaro nel prossimo ritiro del Napoli si pagherà 10€ per una foto con la coppa Italia -