Raw 09.05.2022 Alexa is back (Di martedì 10 maggio 2022) Bentornati ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dall' XL Center di Hartford, Connecticut. La puntata si apre con i Raw Tag Team Champions, gli RK-Bro, che arrivano sul ring, a prendere la parola è Randy Orton che da il benvenuto al pubblico nell'arena e parla della sconfitta che hanno subito a WrestleMania backLash contro i The Usos e l'Universal Champion Roman Reigns. Dice che non hanno avuto il loro match di unificazione per i titoli di coppia per l'intervento di Roman che ha strappato il contratto ma conferma che gli SmackDown Tag Team Championship sono sempre nei loro piani. A interromperli arrivano i The Street Profits, gli ricordano che hanno un match titolato contro i campioni per la puntata e che saranno loro ad aver l'occasione contro i The Usos. Raw Tag Team Championship Match: RK-Bro (c) vs. The Street Profits

