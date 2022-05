Quattro bambini trovano cagnolina abbandonata e affamata legata a una casa con corde elastiche, la salvano (Di martedì 10 maggio 2022) Ovunque ci sia luce c’è buio, ovunque ci siano buoni ci sono cattivi. Ciò si è rivelato essere vero quando 4 bambini di Detroit hanno fatto il possibile per salvare una cagnolina che aveva disperatamente bisogno di aiuto. I tre fratelli Kenny, Kenneth e Kevin Dancy, assieme all’amichetto Andrew Daniels, stavano aiutando una donna della loro zona a traslocare. Ma si sono imbattuti in una scena che avrebbe scioccato persino un adulto. Hanno scoperto una cagnolina abbandonata legata sul retro di una casa con corde elastiche. La cagnolina era magrissima e tremava e le sue condizioni erano piuttosto gravi. I bambini hanno capito di dover agire in fretta. L’hanno avvolta in un cappotto invernale per tenerla ... Leggi su it.newsner (Di martedì 10 maggio 2022) Ovunque ci sia luce c’è buio, ovunque ci siano buoni ci sono cattivi. Ciò si è rivelato essere vero quando 4di Detroit hanno fatto il possibile per salvare unache aveva disperatamente bisogno di aiuto. I tre fratelli Kenny, Kenneth e Kevin Dancy, assieme all’amichetto Andrew Daniels, stavano aiutando una donna della loro zona a traslocare. Ma si sono imbattuti in una scena che avrebbe scioccato persino un adulto. Hanno scoperto unasul retro di unacon. Laera magrissima e tremava e le sue condizioni erano piuttosto gravi. Ihanno capito di dover agire in fretta. L’hanno avvolta in un cappotto invernale per tenerla ...

