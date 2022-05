Quando arrivano le reazioni ai messaggi WhatsApp in Italia (Di martedì 10 maggio 2022) La situazione è destinata a mutare nei prossimi giorni, se non addirittura nelle prossime ore, per quanto concerne le reazioni ai messaggi WhatsApp qui in Italia. Arrivate poco meno di una settimana fa, come riportato con un primo articolo in merito, in tanti hanno segnalato di non vedere la funzione all’interno dell’app. Tutto ciò, indipendentemente dal fatto che si disponga di un device con sistema operativo Android o di un iPhone. Proviamo a fare il punto della situazione, analizzando le informazioni raccolte fino a questo momento nel nostro Paese. Segnalazioni su Quando arrivano le reazioni ai messaggi WhatsApp per iPhone e modelli Android La domanda che tutti si pongono, a questo punto, è Quando ... Leggi su optimagazine (Di martedì 10 maggio 2022) La situazione è destinata a mutare nei prossimi giorni, se non addirittura nelle prossime ore, per quanto concerne leaiqui in. Arrivate poco meno di una settimana fa, come riportato con un primo articolo in merito, in tanti hanno segnalato di non vedere la funzione all’interno dell’app. Tutto ciò, indipendentemente dal fatto che si disponga di un device con sistema operativo Android o di un iPhone. Proviamo a fare il punto della situazione, analizzando le informazioni raccolte fino a questo momento nel nostro Paese. Segnalazioni suleaiper iPhone e modelli Android La domanda che tutti si pongono, a questo punto, è...

