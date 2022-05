Palermo | da De Rose a Dall’Oglio | in tre a rischio squalifica Multa per il club

Advertising

ParmeshSriv : RT @UltraPalermo: #Palermo XI (4-2-3-1): Massolo; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall'Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Bruno… - UltraPalermo : #Palermo XI (4-2-3-1): Massolo; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall'Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori - Patty_Rose_L : RT @VittorioSgarbi: “Grazie Vittorio! Soltanto ora ho visto le immagini e il video della Spirale in ferro e vetro accanto al tempio di Sege… - Patty_Rose_L : @VittorioSgarbi @AnsaSicilia @GDS_it @lasiciliait @rep_palermo @stampasgarbi Siamo nell’era del brutto prepotente.… - zazoomblog : VIDEO Palermo capitan De Rose dialoga con Dario Mirri in viaggio verso il santuario - #VIDEO #Palermo #capitan… -

Stadionews.it

Ilpotrà contare sull'apporto della sua gente: sono già 12.300 i biglietti staccati per il ... Per Baldini non sarà però tuttoe fiori. Per l'allenatore ex Empoli e arrivato sulla panchina ...Fatto che permetterà a Dee compagni di non beccare il 17 maggio corazzate come Reggiana, Padova e Catanzaro. I sorteggi sono previsti venerdì mattina e ilsi augura di essere nell'urna. Palermo: De Rose, Dall'Oglio e Marconi entrano in diffida I tre calciatori del Palermo che hanno rimediato un cartellino giallo a Trieste sono già a rischio squalifica in caso di eventuale passaggio del turno ...Il Palermo di Silvio Baldini va in gol da diciassette match consecutivi. In 90 anni di storia non era mai accaduto ...