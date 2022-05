Palamara | Consip è stato cecchinaggio contro Renzi

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 10 maggio 2022) "Quandopropone di nominare come ministro della giustizia Gratteri il sistema reagisce perchè non tollera questa scelta che poteva ridurre il potere e il peso delle correnti. Tanto è vero che il nome viene depennato. Non a caso recentemente Gratteri èescluso dalla nomina a Capo della procura nazionale antimafia perché non aveva supporto correnti". Lo ha dichiarato Luca, intervida Benedetta Frucci su Radio Leopolda, nel corso della rubrica Ingiustizia."Quando si sale troppo nei consensi l`azione della magistratura viene strumentalizzata per altri fini, come nella vicendadi cui sonotestimone oculare. Il casoè l`esempio clou dinei confronti di uomo politico", ha aggiunto.