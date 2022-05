Ostia | spari in via degli Ebridi | dopo 3 anni un arresto per tentato omicidio

(Di martedì 10 maggio 2022)– I Carabinieri della Compagnia di, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito una ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, nei confronti di un 30enne romano, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato diaggravato, detenzione di arma clandestina e ricettazione, in concorso. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Gip del Tribunale di Roma all’esito di un’attività investigativa svolta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di, mediante indagini tecniche nonché analisi e comparazioni delle tracce ematiche da parte dei Carabinieri del R.I.S. di Roma, repertate nel corso del sopralluogo, a seguito dell’accertatocon arma da fuoco commesso l’8 ...

Advertising

Famiglia Cristiana

Andò da Ciro e Giovanni, ma senza vera volontà di conversione, e prese l'sacrilegamente. "Come a Giuda traditore, gli entrò in corpo un demonio, il quale per tre giorni lo tormentò, e ...Dopo due giorni di indagini e ricerche, gli agenti arrestano al'imputato, sotto casa sua. Secondo la difesa di Giovanni Saba, non sarebbero state fatte le dovute perizie balistiche necessarie ... La storia vera di Manuel Bortuzzo. La notte dello sparo, la vicenda giudiziaria, il grande fratello