Orlando: “Elisabetta Franchi? Posizioni del genere vanno esecrate” (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “Dobbiamo lavorare perché Posizioni del genere siano esecrate e marginalizzate”, e alle donne vanno dati al più presto “gli strumenti per non essere costrette a scegliere tra lavoro a famiglia”. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, risponde così ad una domanda sull’imprenditrice Elisabetta Franchi. In quest’ottica è essenziale “il maggior coinvolgimento degli uomini nella gestione della famiglia, e quindi i congedi parentali per entrambi i genitori sono una scelta da rafforzare. I tassi di occupazione femminile più alti – ha aggiunto Orlando – sono in quelle aree del Paese in cui ci sono asili nido, le residenze per gli anziani e in generale i servizi che funzionano meglio”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “Dobbiamo lavorare perchédelsianoe marginalizzate”, e alle donnedati al più presto “gli strumenti per non essere costrette a scegliere tra lavoro a famiglia”. Il ministro del Lavoro, Andrea, risponde così ad una domanda sull’imprenditrice. In quest’ottica è essenziale “il maggior coinvolgimento degli uomini nella gestione della famiglia, e quindi i congedi parentali per entrambi i genitori sono una scelta da rafforzare. I tassi di occupazione femminile più alti – ha aggiunto– sono in quelle aree del Paese in cui ci sono asili nido, le residenze per gli anziani e in generale i servizi che funzionano meglio”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Cristin39245341 : RT @Adnkronos: Caso #ElisabettaFranchi, la reazione del ministro #Orlando: 'Diamo alle donne gli strumenti per non essere costrette a scegl… - giorgiovascotto : RT @Adnkronos: Caso #ElisabettaFranchi, la reazione del ministro #Orlando: 'Diamo alle donne gli strumenti per non essere costrette a scegl… - Adnkronos : Caso #ElisabettaFranchi, la reazione del ministro #Orlando: 'Diamo alle donne gli strumenti per non essere costrett… - fisco24_info : Orlando: 'Elisabetta Franchi? Posizioni del genere vanno esecrate': (Adnkronos) - Il ministro del Lavoro: 'Alle don… - italiaserait : Orlando: “Elisabetta Franchi? Posizioni del genere vanno esecrate” -