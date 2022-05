Orietta Berti a Che tempo che fa: «Giro con un fischietto, mio marito Osvaldo a volte mi abbandona in autogrill» (Di martedì 10 maggio 2022) Orietta Berti e Osvaldo Paterlini hanno festeggiato quest’anno 50 anni di matrimonio, ma i racconti che la cantante fa della loro vita privata non smettono di divertire il pubblico. Tra gli aneddoti più curiosi ce ne sono due che l’artista ha svelato ieri nello studio di Che tempo che fa proprio sul conto del marito. Orietta Berti a Che tempo che fa: «Giro con un fischieto perché mio marito Osvaldo a volte mi abbandona in autogrill» Co-protagonista insieme a Mara Maionchi e Sandra Milo di ‘Quelle Brave Ragazze’, in onda a partire da giovedì 12 maggio 2022 su Sky e in streaming su NOW, Orietta Berti ha raccontato a ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 10 maggio 2022)Paterlini hanno festeggiato quest’anno 50 anni di matrimonio, ma i racconti che la cantante fa della loro vita privata non smettono di divertire il pubblico. Tra gli aneddoti più curiosi ce ne sono due che l’artista ha svelato ieri nello studio di Cheche fa proprio sul conto dela Cheche fa: «con un fischieto perché miomiin» Co-protagonista insieme a Mara Maionchi e Sandra Milo di ‘Quelle Brave Ragazze’, in onda a partire da giovedì 12 maggio 2022 su Sky e in streaming su NOW,ha raccontato a ...

