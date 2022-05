Loredana Bertè torna finalmente in concerto con il “Manifesto Tour” (Di martedì 10 maggio 2022) Loredana Bertè ha sconfitto lo spettro del Covid che ha aleggiato per parecchie settimane sul suo staff negli scorsi mesi. La cantante, infatti, tornerà sul palcoscenico per recuperare le date perse a causa dei casi positivi al virus riscontrati nel suo team. Dopo un nuovo album, Loredana Bertè sorprende il suo pubblico con un nuovo Tour musicale. Dopo che gli eventi dal vivo hanno ripreso la regolarità, anche la cantante di Sei bellissima, interpretata a febbraio sul palco dell’Ariston con Achille Lauro, torna sul palcoscenico. L’artista recupererà la data persa lo scorso 16 marzo a causa di alcuni casi positivi riscontrati nel suo staff. Photo Credits: Alan GelatiLoredana Bertè era risultata negativa, ma per vie precauzionali aveva scelto di ... Leggi su velvetmag (Di martedì 10 maggio 2022)ha sconfitto lo spettro del Covid che ha aleggiato per parecchie settimane sul suo staff negli scorsi mesi. La cantante, infatti, tornerà sul palcoscenico per recuperare le date perse a causa dei casi positivi al virus riscontrati nel suo team. Dopo un nuovo album,sorprende il suo pubblico con un nuovomusicale. Dopo che gli eventi dal vivo hanno ripreso la regolarità, anche la cantante di Sei bellissima, interpretata a febbraio sul palco dell’Ariston con Achille Lauro,sul palcoscenico. L’artista recupererà la data persa lo scorso 16 marzo a causa di alcuni casi positivi riscontrati nel suo staff. Photo Credits: Alan Gelatiera risultata negativa, ma per vie precauzionali aveva scelto di ...

