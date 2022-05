Liverpool, vittoria in rimonta e resta in corsa per la Premier League (Di martedì 10 maggio 2022) Il Liverpool vince in rimonta contro l’Aston Villa e tiene aperta la Premier League: Mané firma il successo Reds Il Liverpool vince in rimonta contro l’Aston Villa con qualche brivido. Dopo 3? sono i padroni di casa a portarsi avanti, ma la reazione della squadra di Klopp non si fa aspettare. Matip firma il pari, prima del raddoppio siglato da Mané nella ripresa. Nel finale un gol annullato ad Ings per i padroni di casa e diverse occasioni sventate da Alisson. I Reds portano a casa tre punti importanti per continuare a sperare nella Premier League. Il Manchester City ha una partita in meno, ma la squadra di Klopp continua a tenere il fiato sul collo dei Citizens. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) Ilvince incontro l’Aston Villa e tiene aperta la: Mané firma il successo Reds Ilvince incontro l’Aston Villa con qualche brivido. Dopo 3? sono i padroni di casa a portarsi avanti, ma la reazione della squadra di Klopp non si fa aspettare. Matip firma il pari, prima del raddoppio siglato da Mané nella ripresa. Nel finale un gol annullato ad Ings per i padroni di casa e diverse occasioni sventate da Alisson. I Reds portano a casa tre punti importanti per continuare a sperare nella. Il Manchester City ha una partita in meno, ma la squadra di Klopp continua a tenere il fiato sul collo dei Citizens. L'articolo proviene da Calcio News 24.

