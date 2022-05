Liga, bilanci 20/21 in perdita: il Barça pesa per il 56% del rosso (Di martedì 10 maggio 2022) La Liga ha pubblicato il Rapporto Economico per la stagione 2020/2021, campionato in cui la pandemia ha avuto il maggiore impatto. Per la prima volta dal 12/13, il massimo campionato spagnolo ha chiuso l’annata sportiva in rosso, con le perdite che si sono attestate a 892 milioni di euro, di cui il 56% corrisponde a L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 10 maggio 2022) Laha pubblicato il Rapporto Economico per la stagione 2020/2021, campionato in cui la pandemia ha avuto il maggiore impatto. Per la prima volta dal 12/13, il massimo campionato spagnolo ha chiuso l’annata sportiva in, con le perdite che si sono attestate a 892 milioni di euro, di cui il 56% corrisponde a L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Liga, bilanci 20/21 in perdita: il Barça pesa per il 56% del rosso: La Liga ha pubblicato il Rapp… - CalcioFinanza : Liga, bilanci 20/21 in perdita: il Barça pesa per il 56% del rosso - sportli26181512 : Elche: c'è la decisione sul futuro del tecnico Rodriguez: L'Elche ha quasi matematicamente raggiunto la permanenza… -