Le mostre da non perdere a Roma a Maggio (Di martedì 10 maggio 2022) Life&People.it Molte sono le mostre che Roma riserva a Maggio. Esposizioni anche molto diverse tra loro, che fanno comprendere la grande varietà che offre la città eterna, sempre pronta a dare stimoli ai suoi visitatori ed abitanti. Alcune delle mostre consigliate, presentano temi diversi e diverse esecuzioni, che spaziano dalla fotografia alla pittura e alla scultura, privilegiando un aspetto diverso di un pittore o di un fotografo. La mostra fotografica "Sei bellissima" Da oggi, 10 fino al 25 Maggio, presso Splash Gelateria Caffetteria Equosolidale, viene inaugurata l'esposizione temporanea di tre fotografe italiane. Il titolo "Sei bellissima" è il messaggio che Barbara Cannizzaro, Laura Gozzi e Monica Scordato vogliono lanciare al pubblico, trattando con i loro scatti la malattia del cancro.

