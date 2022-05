Lazio, infortunio Immobile: in dubbio per la Juve. Le ultime (Di martedì 10 maggio 2022) Persiste il problema alla caviglia per l’attaccante della Lazio Immobile. L’infortunio potrebbe costargli il match con la Juve L’infortunio di Immobile tiene in ansia Maurizio Sarri in vista della Juventus. Oggi la squadra tornerà ad allenarsi a Formella, ma non si sa se il giocatore scenderà in campo. Come sottolineato da La Repubblica, la distorsione alla caviglia destra non sembra ancora risolto del tutto e quindi la sua presenza con i bianconeri non può non essere in dubbio. Ciro ieri era agli Internazionali di tennis, ma l’allarme è già scattato. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) Persiste il problema alla caviglia per l’attaccante della. L’potrebbe costargli il match con laL’ditiene in ansia Maurizio Sarri in vista dellantus. Oggi la squadra tornerà ad allenarsi a Formella, ma non si sa se il giocatore scenderà in campo. Come sottolineato da La Repubblica, la distorsione alla caviglia destra non sembra ancora risolto del tutto e quindi la sua presenza con i bianconeri non può non essere in. Ciro ieri era agli Internazionali di tennis, ma l’allarme è già scattato. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

