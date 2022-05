La conoscenza dell’Universo cambierà grazie a NirSpec sul telescopio Webb (Di martedì 10 maggio 2022) Nuovo passo in avanti alla ricerca della storia dell’Universo. Il NirSpec, uno dei quattro strumenti-chiave del telescopio spaziale della Nasa James Webb, ha superato con successo i test funzionali ed è ora pronto a fornire i primi risultati. Il Near infrared spectrograph (NirSpec) è stato realizzato da Airbus, e ha il soprannome di “Super eye”. Insieme al sensore a infrarossi NirCam, il Mid-InfraRed instrument (Miri) e al Fine guidance sensor and near infrared imager and slitless spectrograph (Fgs/Niriss), fa parte della strumentazione di bordo del telescopio che, grazie alla sinergia tra i suoi strumenti scientifici, cercherà di fornire immagini a infrarossi dell’Universo più nitide di quanto sia stato possibile fino ad oggi. “Il ... Leggi su formiche (Di martedì 10 maggio 2022) Nuovo passo in avanti alla ricerca della storia. Il, uno dei quattro strumenti-chiave delspaziale della Nasa James, ha superato con successo i test funzionali ed è ora pronto a fornire i primi risultati. Il Near infrared spectrograph () è stato realizzato da Airbus, e ha il soprannome di “Super eye”. Insieme al sensore a infrarossi NirCam, il Mid-InfraRed instrument (Miri) e al Fine guidance sensor and near infrared imager and slitless spectrograph (Fgs/Niriss), fa parte della strumentazione di bordo delche,alla sinergia tra i suoi strumenti scientifici, cercherà di fornire immagini a infrarossipiù nitide di quanto sia stato possibile fino ad oggi. “Il ...

