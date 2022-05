Isola 16 | Laura Maddaloni contro Roger Balduino | “Sta giocando dal primo giorno | ci ha fregati tutti!”

Leggi su isaechia

(Di martedì 10 maggio 2022) Ieri sera è andata in onda la quindicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi per il secondo anno consecutivo. In studio gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In collegamento dall’Honduras Alvin. La puntata ha regalato tantissime sorprese, alcune anche inaspettate.ha infranto il regolamento pur di comunicare con la sua fidanzata (?) Estefania Bernal. Il modello ha provato a corrompere il medico dell’chiedendogli di poter recapitare un bigliettino alla modella che dopo l’eliminazione di qualche settimana fa è finita a Playa Sgamada.è stato redarguito ma la produzione ha comunque deciso di recapitare il messaggio alla Bernal. La reazione di Estefania però è stata sorprendente. Dopo averlo letto, ha reagito in modo molto freddo, dichiarando di aver saputo alcune ...