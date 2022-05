"Io, picchiato a Verona perché indossavo la maglia del Milan" (Di martedì 10 maggio 2022) Che non sarebbe stata una serata normale si era capito per tempo. C'erano i precedenti (QUI LA DENUNCIA RACCOLTA DA PANORAMA NEL 2019) e c'era il sinistro avvertimento pubblicato sui social dal sedicente gruppo I Guerrieri di Verona: "Chi si presenterà nei settori centrali con vessilli rossoneri può essere oggetto di bersaglio (sic!!) di insulti senza distinzione di sesso, età, razza e religione... Sono finite e gite a Verona!". Nessuna sorpresa, dunque, se la trasferta di migliaia di tifosi del Milan al Bentegodi per inseguire il sogno scudetto si sia trasformata in un incubo. Gli stadi italiani rimangono terra di nessuno e nemmeno minacce scritte in avvicinamento alla partita hanno consentito che si creassero condizioni migliori. Ecco raccolte due testimonianze del clima vissuto dentro e fuori dallo stadio Bentegodi, la casa ... Leggi su panorama (Di martedì 10 maggio 2022) Che non sarebbe stata una serata normale si era capito per tempo. C'erano i precedenti (QUI LA DENUNCIA RACCOLTA DA PANORAMA NEL 2019) e c'era il sinistro avvertimento pubblicato sui social dal sedicente gruppo I Guerrieri di: "Chi si presenterà nei settori centrali con vessilli rossoneri può essere oggetto di bersaglio (sic!!) di insulti senza distinzione di sesso, età, razza e religione... Sono finite e gite a!". Nessuna sorpresa, dunque, se la trasferta di migliaia di tifosi delal Bentegodi per inseguire il sogno scudetto si sia trasformata in un incubo. Gli stadi italiani rimangono terra di nessuno e nemmeno minacce scritte in avvicinamento alla partita hanno consentito che si creassero condizioni migliori. Ecco raccolte due testimonianze del clima vissuto dentro e fuori dallo stadio Bentegodi, la casa ...

capuanogio : ?? 'Io, picchiato a Verona perché avevo addosso una maglia del #Milan I racconti della notte del Bentegodi per… - matteo_milan91 : RT @capuanogio: ?? 'Io, picchiato a Verona perché avevo addosso una maglia del #Milan I racconti della notte del Bentegodi per #VeronaMila… - NikonnellyPh : RT @capuanogio: ?? 'Io, picchiato a Verona perché avevo addosso una maglia del #Milan I racconti della notte del Bentegodi per #VeronaMila… - AndreaBonacalza : RT @capuanogio: ?? 'Io, picchiato a Verona perché avevo addosso una maglia del #Milan I racconti della notte del Bentegodi per #VeronaMila… - Rigna_risorto : RT @capuanogio: ?? 'Io, picchiato a Verona perché avevo addosso una maglia del #Milan I racconti della notte del Bentegodi per #VeronaMila… -