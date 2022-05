Inter-Dybala, Marotta svela tutto: l’annuncio non lascia dubbi (Di martedì 10 maggio 2022) L’Inter continua a pianificare il mercato per la prossima stagione: al centro c’è Paulo Dybala, occhio all’annuncio dell’AD Marotta a Sky Sport. Vigilia rovente, per l’Inter di Simone Inzaghi. Domani i nerazzurri si giocheranno gran parte della propria stagione, in un incrocio con la Juventus da leccarsi i baffi. La stessa Juventus che al centro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 10 maggio 2022) L’continua a pianificare il mercato per la prossima stagione: al centro c’è Paulo, occhio aldell’ADa Sky Sport. Vigilia rovente, per l’di Simone Inzaghi. Domani i nerazzurri si giocheranno gran parte della propria stagione, in un incrocio con la Juventus da leccarsi i baffi. La stessa Juventus che al centro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

