‘Inferno’, al via in Puglia le riprese del film di Paladino: nel cast Nino D’Angelo e Toni Servillo (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’artista Mimmo Palladino ha scelto Monte Sant’Angelo, cittadina della provincia di Foggia con due siti Unesco, come set cinematografico per il suo secondo film ‘Inferno, tra Dante e il presepe napoletano’. Nella mattinata di ieri in primo ciak. Il pittore e scultore sannita girerà fino a sabato tra Monte Sant’Angelo e Mattinata in Puglia, per poi spostarsi il 18 maggio a Benevento. Tra le location pugliesi ci sono i siti Unesco di Monta Sant’Angelo, ovvero il santuario di San Michele Arcangelo e la Foresta Umbra, e l’abbazia di Santa Maria a Pulsano, a Taranto. Nel cast ci sono anche Toni Servillo, Nino D’Angelo, Alessandro Haber, Giovanni Esposito e Sergio Rubini che in questi giorni sono impegnati con le ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’artista Mimmo Palladino ha scelto Monte Sant’Angelo, cittadina della provincia di Foggia con due siti Unesco, come set cinematografico per il suo secondo‘Inferno, tra Dante e il presepe napoletano’. Nella mattinata di ieri in primo ciak. Il pittore e scultore sannita girerà fino a sabato tra Monte Sant’Angelo e Mattinata in, per poi spostarsi il 18 maggio a Benevento. Tra le location pugliesi ci sono i siti Unesco di Monta Sant’Angelo, ovvero il santuario di San Michele Arcangelo e la Foresta Umbra, e l’abbazia di Santa Maria a Pulsano, a Taranto. Nelci sono anche, Alessandro Haber, Giovanni Esposito e Sergio Rubini che in questi giorni sono impegnati con le ...

